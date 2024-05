Governo aprova esta terça-feira localização do novo aeroporto em Alcochete

O executivo antecipou para esta terça-feira a reunião do Conselho de Ministros, que irá decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do Governo.

O país fica a conhecer esta terça-feira a decisão do Governo da Aliança Democrática quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa. O PÚBLICO confirmou junto de fonte oficial do executivo que, na reunião marcada para as 15h30 desta tarde, o Conselho de Ministros irá aprovar a decisão que o primeiro-ministro Luís Montenegro prometeu tomar pouco depois de tomar posse como chefe do Governo. A escolha vai recair, tal como vem sendo noticiado e avançou esta terça-feira o Jornal de Negócios, no Campo de Tiro de Alcochete.

Ao que o PÚBLICO apurou, está prevista a presença de Montenegro no briefing que se seguirá à reunião ministerial e no qual serão dadas explicações sobre a decisão tomada. Também deverá marcar presença na conferência de imprensa o ministro das Infra-Estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz.

A Comissão Técnica Independente nomeada para produzir um relatório sobre as possibilidades de localização da nova infra-estrutura aeroportuária apontou precisamente a opção Alcochete como a preferencial. A comissão liderada por Rosário Partidário defendeu como solução temporária um aeroporto complementar em Alcochete enquanto se mantivesse em funções o Aeroporto Humberto Delgado, na cidade de Lisboa, passando depois a funcionar Alcochete como única localização e um mínimo de duas pistas.

Ainda em Outubro do ano passado, e antes de a comissão técnica apresentar as suas propostas quanto à futura localização, o vice-presidente do PSD Pinto Luz assumiu "desconforto" face à comissão liuderada por Partidário. O mesmo Pinto Luz assumiu a chefia de um grupo de trabalho interno (do PSD), promovido por Montenegro no fim do ano passado para que, se tomasse posse como primeiro-ministro, ter condições para, com brevidade, tomar uma decisão final quanto a um tema que está em discussão há mais de 50 anos.