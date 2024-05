Estudantes pelo “fim ao genocídio” em Gaza ocupam mais duas faculdades de Lisboa

Depois da ocupação da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, que terminou na passada quinta-feira, 9 de Maio, com a intervenção da PSP e a detenção de oito jovens, os estudantes portugueses retomam esta segunda-feira os acampamentos em instituições de ensino pelo "fim ao genocídio" do povo palestiniano e pelo fim dos combustíveis fósseis. Desta vez, ocupam a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).

"A ocupação da Faculdade de Psicologia foi só o começo da nossa luta", garante Leonor Chicó, uma das alunas da FCSH que vai dormir nas tendas no exterior da faculdade. "Durante o fim-de-semana, organizámo-nos e preparámo-nos para as próximas semanas. Hoje voltamos, mais e com mais força, prontos para ocupar estas duas faculdades."

Os estudantes continuam a exigir um "cessar-fogo imediato e incondicional no território ocupado da Palestina", o corte de relações diplomáticas e financeiras entre as instituições portuguesas e Israel, o apoio do Governo à queixa apresentada contra Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça, além do reconhecimento do Estado da Palestina e a criação de um mecanismo especial de protecção para refugiados palestinianos.

Quanto ao "fim ao fóssil", pedem o fim da exploração de todos os combustíveis fósseis até 2030, prática que os estudantes definem também como um acto de violência, e electricidade 100% renovável e gratuita até 2025.

"Uma vitória para o movimento seria um cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza e a tomada de medidas pelo fim ao fóssil. Leve o tempo que levar, a luta estudantil continuará acesa, até que todas as reivindicações sejam atendidas", promete outra das estudantes em protesto, ouvida pelo P3.

Por enquanto, ainda não houve diálogo com as direcções das faculdades, onde já estão acampados dezenas de estudantes, ou com as respectivas reitorias.

De forma paralela à ocupação, vários núcleos estudantis enviaram na passada sexta-feira uma carta aberta à direcção e conselhos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. "Enquanto instituição de ensino construída sobre os valores de Abril, a NOVA-FCSH tem o dever de quebrar o silêncio sobre o massacre que, há sete meses, horroriza a sua comunidade estudantil", lê-se na carta já assinada por 230 estudantes, professores, investigadores e antigos alunos.

No texto, exigem que a faculdade assuma publicamente uma posição de "repúdio do actual genocídio do povo palestiniano às mãos do Estado de Israel e a favor de um cessar-fogo imediato"; a "recusa de qualquer colaboração com instituições de ensino e de investigação israelitas, incluindo acordos de intercâmbio e de cooperação internacional"; ou o "compromisso com a protecção da liberdade de expressão e de direito de protesto da comunidade estudantil e académica".