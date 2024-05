Egipto junta-se à África do Sul no caso contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça

Regime do Egipto acusa israelitas de porem em risco o tratado de paz. Nem os EUA nem Israel acreditam que o líder do Hamas em Gaza esteja escondido em Rafah, de onde já fugiram 360 mil pessoas.

Menos de uma semana depois das tropas israelitas terem entrado na cidade de Rafah e assumido o controlo do posto fronteiriço entre a Faixa de Gaza e o Egipto, o Cairo anunciou que vai associar-se à África do Sul no seu caso contra o Governo israelita no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), nomeadamente no pedido de sexta-feira para que sejam impostas novas medidas provisórias a Israel, exigindo que se “retire e cesse imediatamente a sua ofensiva militar na província de Rafah”.