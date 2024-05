“Tornarmo-nos cépticos, desistir da ideia de verdade. É isso que o autoritário quer”

Lee McIntyre é investigador no Centro para a Filosofia e História da Ciência na Universidade de Boston. Estudou, nos últimos anos, o fenómeno da desinformação e negacionismo de ciência. Escreveu livros como On Disinformation: How to Fight for Truth and Protect Democracy e Como Falar com Um Negacionista. Afirma que a humanidade vive, actualmente, na era da pós-verdade, uma era onde a desinformação se difunde quase sem controlo e em que o conceito de “verdade” e “facto” estão em erosão. O risco? A erosão, em paralelo, das sociedades democráticas.

