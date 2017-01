Posse de Trump foi a quinta mais vista de sempre na TV

O Presidente dos EUA, Donald Trump, envolveu-se numa guerra que não chega bem a ser de números com a imprensa sobre as reportagens do dia da sua tomada de posse, reclamando que um milhão e meio de pessoas estiveram no Mall de Washington para o aclamar. As imagens dos fotojornalistas e das câmaras de televisão indiciam que não será o caso, mas entretanto emergiu outro número sobre a inauguration – o das audiências televisivas da cerimónia, que não bateu a de Obama em 2009, mas ultrapassou a de Obama em 2013, e que o colocaram como o quinto mais visto desde que há medições.

Os números da Nielsen, divulgados no sábado, dão à tomada de posse de Donald Trump 30,6 milhões de espectadores, naquele que será um dos acontecimentos mais populares do ano televisivo. Os dados permitem aferir que a maior parte dos espectadores que acompanhou o dia em directo esteve com o canal de notícias de inclinação conservadora Fox News e que o grupo mais representado foi o de pessoas com mais de 55 anos. Foram analisados os dados de 12 canais de televisão, em sinal aberto e da televisão por subscrição, não só em inglês mas também os canais latinos Telemundo ou Univision.

A tomada de posse mais vista nos registos da empresa é a de Ronald Reagan, em 1982, que congregou 41,8 milhões de pessoas, sendo que em 2009, a inauguration de Barack Obama, o primeiro Presidente afro-americano da história do país, juntou uma média de 37,7 milhões de pessoas. Seguiram-se as do democrata Jimmy Carter (34,1 milhões), Richard Nixon (33 milhões) e a de Trump, ficando logo atrás as de Bill Clinton (29,7 milhões), em 1993, e George W. Bush, em 2001 (29 milhões de espectadores).

Quanto ao número de pessoas que estiveram no Mall de Washington para assistir à sua tomada de posse e ao seu primeiro discurso, os números não abundam. Sábado, na primeira presença do novo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, este aproveitou para criticar os média sobre a sua cobertura. Virulento, Spicer garantiu que aquela tinha sido "a maior audiência de sempre a testemunhar uma tomada de posse" presidencial, "ponto final. Tanto em pessoa quanto à volta do mundo". Fê-lo sem sustentar a afirmação com qualquer dado – as imagens do espaço, a partir do mesmo ponto de vista, quer em vídeo quer em fotografia que equiparam as posses de Obama em 2009, tida como histórica, e a de Trump em 2017 mostram um Mall cheio contra um Mall a dois terços da sua capacidade.

Numa visita à sede da CIA no sábado, Trump, cuja relação com a agência estava sensível após as declarações do Presidente eleito sobre a investigação à pirataria informática russa durante a campanha eleitoral dos EUA, criticou a comunicação social sobre esse tema, mas também quanto à sua cobertura da cerimónia de sexta-feira. Foram usadas imagens "de um campo vazio", disse o Presidente, para dar a imagem de uma tomada de posse pouco concorrida. Sean Spicer corroborou esta tese de manipulação dizendo que as fotografias publicadas foram enquadradas "para minimizar o enorme apoio que se juntou no National Mall". Referia-se, cita a rádio pública NPR, a "um tweet em particular", que não identificou.

O New York Times cita Keith Still, professor na britânica Manchester Metropolitan University in England e consultor de segurança para eventos públicos de grande dimensão (como o casamento real do príncipe William ou das peregrinações a Meca), estima que no dia 20 esteve um terço da multidão em relação à que compareceu para a posse de Barack Obama em 2009. As imagens das agências de notícias que circulam na internet e a que a imprensa tem acesso, como as da AFP que o diário americano usa, foram captadas à mesma hora em 2009 e 2017, e ainda quando as multidões ainda se juntavam para o evento.

Sean Spicer falou com os jornalistas mas não abriu espaço para perguntas, avisando que a imprensa "será responsabilizada". Referiu o número de 1,5 milhões de pessoas, sendo que segundo a BBC algumas estimativas da imprensa apontaram para as 250 mil presentes na manhã de sexta-feira na capital dos EUA; houve algumas comparações entre a afluência das tomadas de posse anteriores e terão sido esses alguns dos motivos da indignação da equipa de Trump. O porta-voz indica ainda que as medidas de segurança reforçadas e algumas zonas remodeladas da grande avenida, em que se destacariam pedaços na cor branca, contribuíram para a menor afluência e para a aparência de menos densidade da multidão. Uma jornalista da CNN mostrou imagens captadas em 2013 desse revestimento branco.

A contagem de multidões por estimativa é uma área sensível em termos de precisão e, como recorda a televisão britânica no seu site, não havendo dados concretos sobre quantas pessoas estiveram nas tomadas de posse anteriores, as estimativas apontam para 1,8 milhões de pessoas em 2009 e um milhão em 2013.

O New York Times faz um apanhado detalhado da forma como se contaram as multidões reunidas em Washington desde Abraham Lincoln.

