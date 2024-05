Quem é que votou em Israel na Eurovisão?

O país em guerra com a Palestina teve 12 pontos, o máximo, do voto do público português – com zero do júri. Ficou em segundo lugar no voto do público, em 12.º no dos júris, e em quinto no total.

Na final da Eurovisão, em que a Suíça se sagrou vencedora, Israel, representada por Hurricane, de Eden Golan, recebeu um número enorme de votos do público. Foram, ao todo, 323 pontos, acabando por ficar em segundo lugar nesse voto, que vale metade da pontuação final. Mais pontos do que Israel, cuja presença foi o elemento mais polémico desta 68.ª edição do festival, só teve a Croácia, com 337 pontos. Os dois países foram seguidos da Ucrânia, que teve 307 pontos.

Golan acabou, porém, por ficar em quinto lugar da tabela final. É que, no voto dos júris internacionais, que é anunciado primeiro, teve apenas 52 pontos, ou seja, ficou em 12.º lugar. Na soma dos dois, dos júris e do público, acabou por ter 375 pontos, tornando-se assim a quinta classificada no geral. Isto aconteceu apesar, ou talvez por causa, de tudo o que se passa em Gaza, onde mais de 34 mil pessoas foram mortas desde o ataque do Hamas de 7 de Outubro, e dos fortes protestos por alguns concorrentes, pelo público e por manifestações à porta da Malmö Arena e no resto da cidade sueca. Em Abril, ao jornal Israel Hayom, Golan disse que iria, quando voltasse da Eurovisão, cumprir o serviço militar obrigatório, cuja recruta foi adiada por causa do festival. Esse serviço militar é, descreve, "uma missão" – usou a mesma palavra para caracterizar a sua participação na Eurovisão em nome do país –, adicionando que quer "fazer audições para as bandas militares".

Quem é que votou em Israel? Em Portugal, não houve qualquer voto do júri que tenha ido para Israel, que por sua vez deu três pontos ao nosso país. Mas, no voto popular, recebeu 12 pontos. Na Eurovisão, no sistema de televoto, introduzido em 1998, cada pessoa pode votar um total de 20 vezes, dando a pontuação máxima de 24 pontos ao país que quiser, desde que não seja o seu próprio.

Outros países que deram a pontuação máxima de casa a Israel foram, como se pode verificar no site oficial da Eurovisão: Austrália, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, os desqualificados Países Baixos, San Marino, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O "resto do mundo", os países que não estão na competição e são assim agrupados, também. Albânia, Áustria, Chipre, Chéquia, Irlanda, Moldávia e Eslovénia deram 10 pontos, a segunda pontuação máxima. Compare-se com os votos dos júris internacionais, em que o máximo foi 8 pontos para Israel, de Chipre, Alemanha e Noruega, e em que cada anúncio dos porta-vozes era recebido, na arena, com ruidosos apupos.