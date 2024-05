Televisão flamenca corta emissão durante a actuação de Israel na Eurovisão

“Esta é uma acção sindical. Condenamos as violações dos direitos humanos por parte do Estado de Israel”, lia-se na mensagem transmitida.

Os sindicatos da televisão pública da região belga da Flandres (VTR) cortaram este sábado a transmissão durante a actuação de Israel no Festival Eurovisão da Canção e projectaram uma mensagem de protesto contra a guerra em Gaza.

"Esta é uma acção sindical. Condenamos as violações dos direitos humanos por parte do Estado de Israel. Além disso, o Estado de Israel está a destruir a liberdade de imprensa. É por isso que interrompemos a imagem por um momento", lia-se na mensagem projectada na tela sobre um fundo preto.

O texto estava acompanhado de slogans reivindicativos #CeaseFireNow ("Cessar fogo agora") e #StopGenocideNow ("Parar o genocídio agora"). Trata-se da mesma mensagem que projectaram na semifinal de quinta-feira, durante os minutos que duraram a actuação de Israel, no certame deste ano que decorre em Malmö (Suécia), pela cantora Eden Golan com a canção Hurricane.

Esta decisão soma-se aos protestos pró-palestinianos que decorreram em Malmö contra a participação de Israel na Eurovisão, e às vaias que ocorreram, embora também misturadas com aplausos, durante a actuação da cantora israelita durante o concurso.

A 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção está a ficar marcada pelo conflito israelo-palestiniano, que dura há décadas, mas intensificou-se após um ataque do grupo palestiniano Hamas em Israel, em 7 de Outubro, que causou quase 1200 mortos, com o país liderado por Benjamin Netanyahu a responder com uma ofensiva que provocou mais de 34 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo balanços das duas partes.

Desde que se soube que Israel iria participar no concurso, representado por Eden Golan, vários apelos foram feitos por representantes políticos e artistas europeus à União Europeia de Radiodifusão (UER) para que a participação do país no concurso fosse vetada.