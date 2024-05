Concorrente dos Países Baixos expulso do festival da Eurovisão

Joost Klein, intérprete do tema Europapa, foi desqualificado após ter feito alegadamente ameaças a uma funcionária da produção do festival.

O representante dos Países Baixos no Festival Eurovisão da Canção 2024, Joost Klein, foi desqualificado da competição. Segundo a Sky News, o cantor terá ameaçado uma integrante da equipa de produção do concurso.

A informação sobre a desqualificação foi confirmada pela União Europeia de Radiodifusão (UER) num comunicado divulgado na manhã deste sábado."A polícia sueca investigou uma queixa feita por uma integrante da equipa da produção, depois de um incidente na sequência da sua actuação na semifinal de quinta-feira", lê-se no comunicado.

"Queremos esclarecer que, ao contrário do que dizem alguns media e da especulação nas redes sociais, o incidente não envolveu nenhum outro intérprete ou membro de uma delegação", sublinhou a UER.

O intérprete de Europapa já tinha sido suspenso dos ensaios desta sexta-feira. Especulava-se que o cantor neerlandês pudesse ter sido suspenso devido a alguma altercação com um membro da delegação israelita, depois do episódio que protagonizou com Eden Golan, cantora israelita, na conferência de imprensa da segunda semifinal.

Um jornalista questionou Golan sobre se não achava que a sua participação podia ameaçar a segurança dos restantes concorrentes. Depois de um moderador ter dito à representante israelita que não teria de responder à questão, Joost perguntou apenas: "Por que não?" Na mesma ocasião, um outro jornalista perguntou ao representante neerlandês se achava que a sua canção podia "unir todos pela música", ao que Joost respondeu: "É uma boa questão para a UER."

"Mantemos uma política de tolerância zero em relação a comportamento inapropriado no nosso evento e comprometemo-nos em garantir um ambiente de trabalho seguro para toda a equipa do concurso", disse a UER no comunicado divulgado este sábado. "Por isto, o comportamento de Joost Klein em relação a um membro da equipa é considerado uma violação das regras do concurso."

Com a expulsão dos Países Baixos, o leque de finalistas da 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção fica reduzido a 25 concorrentes. O país tinha conquistado um lugar na grande final esta quinta-feira, na mesma semifinal em que Israel se qualificou para a final.

O Festival da Eurovisão de 2024 tem sido marcado por uma sucessão de polémicas. A participação de Israel no concurso – contestada há meses – continua a motivar várias manifestações na Suécia e em outros países. Durante vários ensaios e actuações da representante israelita, o público tem assobiado e apupado a artista, chegando mesmo a entoar cânticos que pedem a libertação da Palestina. Bandeiras e quaisquer símbolos palestinianos foram proibidos durante o festival.

Na sequência da qualificação de Israel para a final, a canção Hurricane subiu em flecha nas tabelas de apostas, em parte porque a televisão italiana RAI divulgou o que pareciam ser os resultados do televoto italiano (é proibido revelar estes números ao público antes do final do concurso). Segundo os números da RAI, Israel teria tido uma vitória esmagadora no televoto, com quase 40% dos votos. Em segundo lugar, para referência, os Países Baixos somavam pouco mais de 7%.

Sexta-feira, a RAI emitiu um comunicado a dizer que a divulgação foi um acidente, que se deveu a um problema técnico, mas garantiu que os votos feitos públicos eram "incompletos".