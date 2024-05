Pequenos produtores juntam-se na Madeira para o Bailinho dos Vinhões

É o primeiro encontro de pequenos produtores de vinho na ilha. O evento acontece na próxima sexta, 17 de Maio, na Quinta do Gazebo, no Funchal, e vem para ficar.

A primeira edição do Bailinho dos Vinhões acontece a 17 de Maio, das 17h às 22h, no Gazebo, uma quinta no centro do Funchal, na Madeira. O encontro junta na ilha 14 pequenos produtores, de diferentes regiões do país, e contará com mais de 50 vinhos e uma sidra madeirense em prova. A ideia é que o evento marque “um ponto de viragem no panorama do vinho na Madeira”, diz Tânia Pita, da organização.

“Achei necessário que as pessoas tivessem mais contacto com os produtores e soubessem um bocadinho de cada região”, conta ao Terroir Tânia Pita, a organizadora do Bailinho dos Vinhões, que também tem no Funchal um bar de vinhos, o Ameu.Gosto. O ano passado, convidou Gustavo Roseira, fundador do Simplesmente Vinho, o “salão off” que acontece no Porto em paralelo à mainstream Essência do Vinho — que, de resto, tem uma edição na Madeira —, para a ajudar a comunicar o evento madeirense que quer “sensibilizar o público para o que é a cultura do vinho e a representação de uma região”, conta.

A primeira edição acontece já na próxima sexta-feira, 17 de Maio, na “casa particular de um chef”, o Gazebo, no Funchal. “Convidei os produtores com quem estou a trabalhar e mais alguns que estão a lançar vinhos novos”, continua Tânia, que tem desde Junho de 2022 uma “micro distribuição” de vinhos na ilha.

A ideia é mostrar “um ou dois produtores” de cada região, de Portugal Continental, Açores e Madeira e até das ilhas Canárias, com a presença de um convidado espanhol, o produtor Carmelo Peña Santana, com “dois projectos muito interessantes, um em Las Palmas [Bien de Altura] e outro em Lanzarote [Jable de Tao].”

Além dos mais de 50 vinhos em prova, o evento conta também com a sidra madeirense The Drunken Pharmacist, de Luís Mendonça. Além disso, terá petiscos preparados pelo chef Filipe Janeiro, música ao vivo de António Duailibi e uma exposição de fotografia de Pedro Sousa que homenageia o bailinho da Madeira.

António Madeira (Dão), Barbeito (Madeira), Entre Pedras (Açores), Espera Wines (Lisboa), Herdade do Cebolal (Setúbal), Folias de Baco (Douro), Quinta da Carolina (Douro), Jo&Co (Douro), Moreish (Dão), Revela (Dão) e Vinha das Penicas (Bairrada) serão alguns dos produtores presentes.

“São vinhos mais leves, com menos extracção e de intervenção mínima”, explica Tânia, que começou a viajar pelo país à procura de pequenos produtores em Dezembro de 2020. “São todos produtores de pequena dimensão, na maioria até vinhos de garagem, muito representativos da região.”

O objectivo é que o Bailinho dos Vinhões, “uma marca independente”, cresça “pouco a pouco” nas próximas edições, com mais produtores.

Os bilhetes para o evento custam 30 euros (35 euros se comprados no próprio dia) e podem ser comprados no site do Bailinho dos Vinhões.