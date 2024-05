Rio Grande do Sul: como ajudar deste lado do Atlântico

As chuvas torrenciais que afectaram o sul do Brasil já desalojaram mais de 160 mil pessoas. Doar dinheiro é a forma mais eficiente de ajudar as vítimas da catástrofe.

As cheias que estão a afectar o estado brasileiro do Rio Grande do Sul já causaram 107 mortes. Somam-se ainda centenas de feridos e desaparecidos.

À medida que diversas associações unem esforços para apoiar os mais de 160 mil cidadãos desalojados no local surge a dúvida de como prestar a melhor ajuda à distância. Doações monetárias constituem a forma mais eficaz de prestar auxílio ao mais de um milhão de pessoas afectadas pelas chuvas.

"Uma doação monetária permite que as organizações que trabalham no terreno adquiram rapidamente os materiais de que necessitam para responder às necessidades em constante mudança das pessoas afectadas", explica a Charity Navigator, uma organização que avalia o impacto das organizações com sede nos Estados Unidos da América, para ajudar a maximizar o impacto da doação. É importante doar a organizações registadas e com provas dadas e prestar atenção à veracidade das campanhas de angariação de fundos divulgadas nas redes sociais.

Câmara Municipal do Porto solidária com vítimas

Depois de contactar Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, apelou à ajuda ao “nosso povo irmão”. Como “gesto de apoio e solidariedade”, o site do município divulgou os dados da campanha de angariação de fundos do Município de Porto Alegre.

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Swift: CEFXBRSP

Chave Pix: CNPJ 929635600000160

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

O Governo do Rio Grande do Sul, estado afectado pelas chuvas torrenciais, divulgou na sua página de Instagram duas contas bancárias para doações em euros ou dólares.

Através do SOS Rio Grande do Sul, o Governo do Estado divulga ainda onde fazer doações de comida, produtos de limpeza e medicamentos em vários pontos do Brasil

Movimento União BR

O Movimento União BR surgiu em 2020 para combater os efeitos da covid-19 no Brasil. Desde aí, através de uma vasta rede de voluntários e várias doações, continua a actuar em casos de emergência nacionais e internacionais.

O movimento já arrecadou 14 milhões de reais (cerca de 2,5 milhões de euros) em doações e mantimentos para rio Grande do Sul. Segundo a Forbes Brasil, o União BR já entregou mais de 300 mil produtos, entre eles “refeições desidratadas, kits de higiene pessoal, filtros purificadores de água e cobertores”.

No site do movimento é possível encontrar informação para doar dinheiro.

Foto O União BR divulga no seu site informação para quem quer doar Cortesia: Movimento União BR

Central Única das Favelas (CUFA)

A CUFA, presente há mais de 20 anos nas favelas brasileiras, é uma organização que lidera movimentos sociais em todos os estados brasileiros e outros países, como os Estados Unidos.

No decorrer das cheias em Rio Grande do Sul, a CUFA está a arrecadar alimentos, produtos de higiene, medicamentos e água.

Para quem quer doar a partir do estrangeiro, é possível fazer contribuições monetárias através do PayPal (doacoespaypal@cufa.org.br).

Grupo de Resposta a Animais em Desastres

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres é um grupo de voluntários que promove a ajuda humanitária aos animais e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Rio Grande do Sul, o grupo está actualmente a resgatar animais e a apoiar famílias.

As doações ao grupo podem ser feitas via PayPal.

Texto editado por Renata Monteiro