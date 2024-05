Já há campeão, mas há mais coisas para resolver

A jornada 32 da I Liga ofereceu-nos um novo campeão nacional, com o Sporting a colocar a mão no troféu. Mas a 33.ª ronda do campeonato nacional de futebol ainda tem várias decisões em suspenso. Desde logo os lugares europeus e a despromoção.

FC Porto, Sp. Braga e Vitória de Guimarães estão na luta pela presença nas provas da UEFA da próxima época. Três emblemas para dois lugares, sendo que neste sábado, Sp-Braga e Vitória de Guimarães se defrontam no derby do Minho. Os bracarenses garantem a ida às provas europeias se pontuarem, já os vitorianos têm de ganhar para continuarem a sonhar.

Já o FC Porto recebe o Boavista, num derby portuense, no domingo. Os portistas garantem a entrada directa na Liga Europa se vencerem e o Sp. Braga não ganhar. Já em caso de triunfo "arsenalista" decidirão tudo na derradeira jornada, num duelo entre ambos.

Mais abaixo na tabela, há a luta pela fuga à despromoção. O Vizela viu o seu destino sentenciado na passada jornada. E na noite desta sexta-feira, se não vencer o Famalicão, o Desportivo de Chaves segue o mesmo destino. Depois segue-se a luta por escapar à posição que implica jogar um play-off com o terceiro classificado da II Liga para tentar a permanência entre os "grandes". O Portimonense é quem ocupa a vaga neste momento, mas há ainda muitos candidatos: Estrela da Amadora, Boavista, Estoril…

Já Sporting e Benfica, sem nada a perder ou a ganhar, cumprem campeonato numa jornada que pode conhecer aqui, com os horários das transmissões televisivas. A mesma informação, mas da II Liga, onde ainda tudo está em jogo (subidas e descidas), está aqui.

Mas se na I Liga já se conhece o campeão, no futebol feminino isso vai saber-se no sábado. O Benfica lidera com dois pontos de vantagem sobre o Sporting, pelo que um deslize das "águias" na última jornada frente ao Racing Power pode ser aproveitado pelas "leoas" se derrotarem o Damaiense.

Nos principais campeonatos europeus, só em Inglaterra há ainda incerteza quanto a quem será o campeão. A duas jornadas do fim da prova, o Arsenal tem um ponto de vantagem sobre o Manchester City, e ambos os clubes jogam fora na penúltima ronda: os "citizens" em casa do Fulham, no sábado, os "gunners" no terreno do Manchester United, no domingo.

De resto, continua o Giro nas estradas de Itália, com o esloveno Pogacar a dominar por enquanto a corrida. Por cá, continua o Rali de Portugal, com final agendado para domingo, em Matosinhos e o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) na frente até ver. E em Roma, Nuno Borges vai tentar continuar a fazer história, depois de ter, pela primeira vez, chegado à terceira ronda de um torneio da categoria Masters 1000 do circuito ATP.

Nota ainda para o andebol. Portugal joga no domingo, na Bósnia, a segunda mão do play-off de acesso ao Mundial e tem tudo para estar presente nesse evento, depois de ter derrotado os bósnios na primeira mão por 10 golos de diferença. No hóquei realizam-se as meias-finais da Liga dos Campeões. Sábado, Sporting e FC Porto, juntamente com Óquei de Barcelos e Oliveirense, procuram um lugar na final de domingo, no Porto.

Por fim, referência para o motociclismo. Este fim-de-semana disputa-se o GP de França, a quinta prova do Mundial de MotoGP, com Miguel Oliveira a tentar igualar ou melhor o oitavo posto da corrida anterior, que foi o seu melhor desempenho até ao momento na temporada

Os Jogos com História falaram-nos da final da Taça de Inglaterra de 1955/56.