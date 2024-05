Morreu César Menotti, seleccionador campeão com a Argentina

César Luis Menotti, treinador campeão mundial com a Argentina em 1978, morreu neste domingo, aos 85 anos, informou a Federação Argentina de Futebol. Não foram reveladas as causas da sua morte, mas sabia-se que “El Flaco” estava internado há mais de um mês devido a uma anemia.

Numa vida inteira ligada ao futebol, primeiro como jogador (foi avançado) e, depois, como treinador, o feito mais recordado na carreira de Menotti (que foi seleccionador entre 1974 e 1983) foi o primeiro título de campeão mundial da Argentina, conquistado em casa em 1978, numa final contra a Holanda.

Nessa final, disputada no Monumental de Buenos Aires, a Argentina venceu por 3-1, após prolongamento. Frente a uma Holanda sem Cruyff (que se recusou a ir a este Mundial), Mario Kempes abriu o marcador aos 38', com Nanninga a fazer um empate aos 82'. No tempo-extra, Kempes bisou e Bertoni confirmou o primeiro título mundial dos argentinos, que teria seguimento em 1986, com Maradona, e em 2022, com Messi.

Entre os seus vários feitos, um dos que teve mais impacto foi a chamada de Diego Armando Maradona para a selecção argentina em 1977, quando este tinha apenas 16 anos, mas não o levou para o Mundial de 1978 por achar que era demasiado novo. Mas levou-o ao Mundial de juniores de 1979, em que Maradona brilhou e que a Argentina ganhou.

Natural de Rosário, Menotti foi avançado em três grandes clubes na Argentina (Rosario Central, Racing e Boca Juniors) e chegou a jogar na selecção. Como treinador, a selecção foi onde passou mais tempo (esteve em dois Mundiais, 1978 e 1982 e duas Copas América, 1975 e 1979), mas também treinou o Newells, o Boca Juniors, o River Plate, o Independiente e o Rosario. Fora da Argentina, treinou o Barcelona, o Peñarol, o Atlético Madrid, a Sampdoria, a selecção mexicana e dois clubes mexicanos.