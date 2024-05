Final da Taça de Inglaterra 1955-56: arriscar o pescoço pela equipa

O Manchester City do século XXI é uma máquina de jogar à bola e de conquistar troféus, mas essa aura de excelência é uma aquisição recente, propulsionada pelos petrodólares do Abu Dhabi United Group, que assumiu a gestão do clube em 2008. O cenário era bem diferente em 1956, quando os “citizens” conquistaram a sua terceira Taça de Inglaterra. Foi a 5 de Maio e a partida disputada em Wembley teve um herói a sério: o guarda-redes “Bert” Trautmann jogou 17 minutos com uma fractura no pescoço.

