Longe das grandes cidades, os cozinheiros rurais de Portugal e Espanha mostram a sua força

Franja, cabelo apanhado num carrapito, cara de miúda, corpo franzino, argola no nariz e tatuagens nos braços, Iris Jordán, a vencedora do terceiro prémio de cozinheira revelação no prestigiado Madrid Fusión e campeã do concurso de tapas no mesmo festival gastronómico, está sentada ao nosso lado num almoço na esplanada do restaurante La Quarta, em Galdár, na ilha espanhola da Grã Canária, onde decorreu, entre 28 e 30 de Abril, o Terrae, encontro de gastronomia rural.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt