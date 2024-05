PSuperior: “Quero mudar o mundo. Posso ganhar a vida dedicando-me a causas sociais?”

Na próxima conferência do PSuperior, no Centro de Inovação Social em Évora, vamos ouvir as respostas de quem está no terreno.

Há cada vez mais jovens a fazer voluntariado e cada vez mais projectos nos quais se podem envolver, em Portugal e no estrangeiro, em áreas que vão da educação ao ambiente, mas há quem se questione se é possível dedicar a vida a ajudar populações mais vulneráveis e fazer dessa missão algo que permite ter um salário, pagar as contas e crescer profissionalmente num país onde a Economia Social é responsável por 6% do emprego remunerado no país. Este é o tema da nova conferência do PSuperior, o projecto do PÚBLICO que procura promover a literacia mediática na comunidade estudantil do ensino superior.

As conferências do PSuperior percorrem o país. Desta vez, a sessão decorre na terça-feira, dia 14 de Maio, pelas 15h00, no Auditório da Fundação Eugénio de Almeida, no Centro de Inovação Social em Évora.

O painel é constituído por Ana Beatriz Calado, da Associação Académica da Universidade de Évora; Gertrudes Saúde Guerreiro, professora da Universidade de Évora; Rita Rosado, criadora do jogo de competências Un-Hu, e Susana Pedro, fundadora da Sociedade do Bem.

A moderação ficará a cargo da jornalista do PÚBLICO, Bárbara Wong. Henrique Sim-Sim, representante da Fundação Eugénio de Almeida e presidente da Rede de Incubadoras de Inovação Social abrirá a sessão.

Esta é a terceira sessão da 5.ª edição das conferências do PSuperior e conta com transmissão em directo para o site e redes sociais do PÚBLICO.

Nesta 5.ª edição já estivemos no Porto e em Lisboa com dois temas: "Tecnologia e fraude académica. Como está o ensino superior a lidar com o problema?" e "Como é que a Inteligência Artificial vai revolucionar a Academia e os métodos de ensino?". Pode assistir aqui.

A 20 de Maio, no IPAM Lisboa, o tema será: "A publicidade e as redes sociais: os anúncios ainda funcionam no tempo dos influencers?"

Perguntas e sugestões para estes debates são bem vindas e podem ser enviadas para este email: psuperior@publico.pt.

Estas conferências são parte integrante do PSuperior, que procura promover a literacia mediática na comunidade de estudantes do ensino superior, envolvendo-os na discussão.