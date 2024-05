Benfica espreita fase principal na Champions à custa da final da Liga Europa

Os responsáveis do Benfica vão estar particularmente atentos à final da Liga Europa, marcada para o próximo dia 22 de Maio, em Dublin, na República da Irlanda. Tudo porque o desfecho do embate entre Bayer Leverkusen e Atalanta poderá significar, para os "encarnados", um upgrade na participação da Liga dos Campeões da próxima época.

O novo e complexo formato da Champions, que entrará em vigor já em 2024-25, prevê uma série de nuances e "alçapões" de acesso à competição, em função da performance de cada país (medida através do ranking da UEFA) e da performance individual dos clubes (medida pela mesma bitola). É uma forma de o organismo que rege o futebol europeu premiar a continuidade do rendimento das equipas, através da aritmética do coeficiente.

Mas vamos por partes. Actualmente, com o título do Sporting confirmado e o segundo lugar do Benfica assegurado, Portugal colocará o campeão directamente na fase principal da Liga dos Campeões e o segundo classificado na fase de qualificação. Em concreto, os "encarnados" entrarão na terceira ronda de apuramento, juntamente com o segundo classificado da Bélgica ou o terceiro dos Países Baixos, por exemplo, o que significa que, para chegarem à fase principal do torneio, terão de ultrapassar duas etapas (esta e, posteriormente, o play-off).

Ora, acontece que a final entre Bayer Leverkusen e Atalanta poderá mudar esta equação, em benefício claro do Benfica, que terá a possibilidade de saltar directamente estes dois momentos de apuramento e entrar, logo à partida, na fase principal da Champions, integrando um lote de 29 equipas com acesso imediato a essa "galeria" (ao qual se juntarão outras sete saídas da fase de qualificação).

Benfica tem melhor coeficiente

Para que isto suceda, porém, é necessário que se confirme um de dois cenários. O primeiro, e o mais simples de todos, passa pelo triunfo do Bayer. Se os alemães vencerem a final, ocupam uma vaga na fase principal da Liga dos Campeões na qualidade de detentores da Liga Europa, "libertando" assim o lugar a que têm direito enquanto campeões da Bundesliga.

Ora, de acordo com os regulamentos a aplicar no período 2024-27, essa vaga que fica disponível será preenchida pelo clube com o melhor coeficiente de toda a qualificação da Liga dos Campeões (o que inclui, simultaneamente, o Caminho das Ligas e o Caminho dos Campeões), que avançará automaticamente para a fase principal - uma espécie de campeonato condicionado, neste novo modelo do torneio, em que cada equipa defrontará oito adversários.

E é aqui que entra o Benfica, já que se apresenta como o clube com melhor coeficiente, acumulando 79.000 pontos (uma contabilidade que leva em conta as últimas cinco temporadas), muito acima dos candidatos que surgem logo a seguir (o Rangers e o Shakhtar Donetsk somam ambos 63.000).

E o que acontecerá se, ao invés, for a Atalanta a ganhar a Liga Europa? Nesse caso, o vice-campeão português terá de aguardar para perceber em que lugar os italianos terminarão na Série A. Tendo em conta que só os quatro primeiros classificados da Liga italiana acedem directamente à fase principal da Champions, só na eventualidade de a Atalanta ficar no top4 o Benfica beneficiará desse upgrade para se juntar ao núcleo duro do futebol europeu.

Nesta altura, a equipa de Bérgamo ocupa o quinto lugar na Série A, a quatro pontos do quarto (Bolonha) mas com menos um jogo. E se terminar a prova na posição actual ou mais abaixo, no caso de conquistar a Liga Europa haverá uma sexta equipa italiana a integrar a Liga dos Campeões, uma vez que, neste formato complexo da competição, foram atribuídas duas vagas adicionais aos países com melhor performance (no caso, a Alemanha e a Itália, que em vez de colocarem quatro representantes por via dos campeonatos, passam a colocar cinco).