Nunca houve tantos agressores de violência doméstica com pulseira electrónica

O número de penas de vigilância electrónica para crimes de violência doméstica nunca foi tão elevado. Há 1695 a serem cumpridas, mas a tendência ascendente que vinha desde 2002 parece dar sinais de estabilização. Os dados constam de um relatório da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, do Ministério da Justiça.

Até final de Março deste ano, contabilizavam-se quase três mil penas e medidas fiscalizadas com pulseira electrónica. Dessas, mais de 60% resultaram de casos de violência doméstica. Entre arguidos, condenados e vítimas, mais de 4 mil pessoas são monitorizadas diariamente pelas autoridades.

Para casos de violência doméstica, esta medida de protecção das vítimas ajuda no controlo do agressor através de uma pulseira electrónica e um aparelho localizador. À vítima, é-lhe entregue um dispositivo que estabelece ligação com o GPS dos serviços de vigilância electrónica. Dessa forma, é possível garantir o afastamento dos dois e intervir caso este seja quebrado.

Desde 2015, com a excepção de 2018, a violência doméstica é a principal causa dos pedidos dos tribunais para penas de vigilância electrónica. Em 2021 e 2022, representou 48% e 50% do total dos pedidos, respectivamente. Em 2023, essa percentagem subiu, mas apenas pouco acima de dois pontos percentuais, números que "parecem apontar para uma estabilização", refere o relatório. De resto, no primeiro trimestre de 2024, "as solicitações judiciais recebidas para execução de medidas por crime de violência doméstica registaram também uma diminuição de 4,90%", segundo o relatório, que acrescenta que a vigilância electrónica para crimes de violência doméstica "continuou a ser o regime mais solicitado pelos tribunais com 349 pedidos num total de 682".

Importa também olhar para os números desde 2002, ano em que foi instituído na lei portuguesa o uso de pulseiras electrónicas. Só em 2007 a legislação passou a aplicar este tipo de medida a casos de violência doméstica. Nesses primeiros anos, até 2012, contabilizaram-se apenas 251 solicitações dos tribunais para vigilância electrónica de vítimas e agressores. Só em 2023, esse número foi quase seis vezes superior.

Até ao final do ano passado, mais de 20% (358) dos casos de violência doméstica acompanhados por unidades de vigilância electrónica situavam-se no Porto. Seguiam-se Lisboa (264), Braga (209) e Coimbra (169). No sentido contrário, é nas ilhas e no Algarve onde há menos condenados a este tipo de pena.

Nos primeiros três meses do ano, a tendência manteve-se. No total, entre Janeiro e Março, já foram solicitadas 349 penas fiscalizadas através de pulseira electrónica e apenas três foram revogadas.

Entre 2021 e 2023, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) sinalizou mais de 30 mil vítimas de violência doméstica em Portugal. Mais de 25 mil eram mulheres e mais de 20 mil agressores eram homens.