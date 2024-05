Nuno Rebelo de Sousa demite-se da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo

Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, demitiu-se da liderança da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, no Brasil, avançou a CNN Portugal.

Ainda que a demissão só agora tenha sido confirmada, Nuno Rebelo de Sousa deixou em Abril a presidência da Câmara Portuguesa de São Paulo, cargo que ocupava desde 2019, interrompendo o mandato na mesma semana em que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ter cortado relações com o filho.

"É imperdoável, porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político, e pago por isso", disse o chefe de Estado português, em declarações à imprensa estrangeira a 24 de Abril, referindo-se ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, tornado público em Novembro passado.

Terá sido enquanto presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo e director da EDP Brasil que, em 2019, Nuno Rebelo de Sousa contactou a Presidência da República a propósito de duas gémeas com atrofia muscular espinhal. As crianças acabaram por vir a Lisboa no Verão de 2020 receber o tratamento com Zolgensma — conhecido por ser o fármaco mais caro do mundo —, que custou quatro milhões de euros aos cofres públicos portugueses.

Já no início do passado mês de Abril, uma auditoria da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) confirmou que "não foram cumpridos os requisitos de legalidade no acesso das crianças à consulta de neuropediatria". Investigação do caso está entregue ao Ministério Público.

A Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo apresentou esta quinta-feira através das redes sociais a nova presidente da instituição, Karene Vilela, que terá tomado posse a 25 de Abril.