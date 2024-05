No Dia da Europa, Marcelo e Montenegro apelam à mobilização para as europeias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje, Dia da Europa, à participação nas eleições europeias, num momento em que o continente atravessa um "período particularmente crítico da sua história", com a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas, populismos e intolerâncias. Também o primeiro-ministro apelou à mobilização para o acto eleitoral de 9 de Junho, mas preferindo acentuar o lado positivo das relações entre Portugal e a União Europeia, que classificou como sendo "ouro sobre azul".

"Na profunda convicção de que juntos, unidos na diversidade, contamos mais do que sozinhos, e de que a Europa é determinante para a nossa estabilidade e prosperidade, mas também dos cidadãos do Mundo, o Presidente da República apela a todas e a todos para que exerçam o seu direito de voto no próximo dia 9 de Junho (ou, antecipadamente, no dia 2 de Junho)", lê-se numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

No Dia da Europa, que hoje se assinala, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "a unidade, a diversidade e o espaço de paz e de democracia que é a União Europeia" e o orgulho com as conquistas alcançadas desde a Declaração de Schumann, em 9 de Maio de 1950, "que lançou as fundações para a construção da União Europeia" actual e que "trouxe prosperidade, segurança, justiça social, solidariedade, direitos e liberdades, a livre circulação que tem permitido a tantos milhares de jovens viajarem e estudarem em vários países".

"Setenta e quatro anos depois, a Europa atravessa um período particularmente crítico da sua história", alerta, contudo, o chefe de Estado português. Não só "a Rússia leva a cabo uma guerra injusta contra a Ucrânia", em solo europeu, como "agravamento e recrudescimento de conflitos noutras geografias, como no Médio Oriente", preocupam a Europa e os seus cidadãos.

"Enfrentamos a missão existencial de combater as alterações climáticas, que ameaçam o nosso planeta e, em particular, o futuro e o bem-estar das gerações mais jovens", argumenta.

Finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa aponta para a "emergência do populismo, do ódio e da intolerância", que deve convocar os cidadãos a "redobrar o empenho na defesa e promoção dos valores fundamentais da dignidade humana, igualdade, Estado de Direito, pluralismo, não discriminação, tolerância e respeito pelos Direitos Humanos".

"Dentro de um mês, os cidadãos europeus serão chamados a votar nas eleições para o Parlamento Europeu, para escolherem os eurodeputados que nos representarão nos próximos cinco anos. Trata-se de um momento decisivo para o futuro da União Europeia, em que se dará início a um novo ciclo legislativo e em que somos colectivamente convidados a reflectir sobre a Europa que queremos e sobre o futuro de todos, em particular dos mais novos", defende.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou hoje que a relação de Portugal com a comunidade europeia tem sido "ouro sobre azul" e apelou aos portugueses para que votem nas próximas europeias.

Numa mensagem difundida nas redes sociais no Dia da Europa que se assinala hoje, Luís Montenegro disse que a "União Europeia foi um marco do século XX" e que está nas mãos dos portugueses "torná-la ainda mais marcante no século XXI".

"Quero falar-vos do dia que se assinala, exactamente, daqui a um mês, 9 de Junho, o dia das eleições europeias (...). Desde a adesão em 1986, Portugal já ganhou muito com a comunidade europeia e também já contribuiu bastante para este projecto. Podemos mesmo dizer que esta relação tem sido ouro sobre azul", referiu.

Considerando que o projecto europeu é um "projecto de paz, um projecto político, económico, científico e cultural que une nações comuns numa nação comum", o primeiro-ministro acrescentou que "é responsabilidade em Portugal e também na Europa, de todos, exercer o direito de escolher os próximos deputados para o Parlamento Europeu".

Luís Montenegro aproveitou para descrever as formas como, em Portugal, os eleitores poderão votar nas próximas europeias que se assinalam a 9 de Junho, lembrando o voto antecipado a 2 de Junho, no domingo anterior, bem como que no próprio dia será possível votar em qualquer mesa de voto, independentemente do local de recenseamento.

"A democracia constrói-se todos os dias para que a nossa voz seja ouvida na Europa é fundamental escolher os deputados portugueses que vão representar o nosso país na Europa. Juntos vamos fazer Europa", disse.