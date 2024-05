Ao fim de cinco semanas, Montenegro começou a governar

O Governo aprovou nesta quinta-feira em Conselho de Ministros um conjunto de medidas para aumentar o rendimento dos pensionistas, eliminando o rendimento dos filhos do cálculo para a atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI), aumentando em 50 euros por mês o valor de referência do CSI já a partir de 1 de Junho (passa de 550,67 euros para 600 euros) e assegurando que os beneficiários desta prestação social terão medicamentos gratuitos. Finalmente o Governo começa a governar? Ou a preocupação são primeiros indícios negativos para os social-democratas nas sondagens para as europeias?

