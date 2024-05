O doce passado colonial português

Não tenho a pretensão de afirmar que narrativa dos colonizados é mais verdadeira e imparcial do que a do colonizador. O que defendo é a urgência de um confronto entre as duas visões, uma terceira via.

A narrativa histórica não é neutral.

Só o confronto entre os diversos olhares nos permite invocar o passado e utilizá-lo como um forte ativo na construção de um futuro, que se deseja melhor do que o presente.

Quantos de nós não escutamos, regularmente, as seguintes afirmações? “A colonização portuguesa é que foi.” “Não teve nada a ver com a colonização inglesa, que só quis explorar as potencialidades económicas das suas colónias.” “Os portugueses gostam de mistura, pois até dormiam com as pretas”. “Portugal não é um país racista”.

Uma boa parte da sociedade portuguesa gosta da ideia de que a colonização portuguesa foi mais suave, mais ligeira, menos horrível do que as outras colonizações.

Toda a História, ou pelo menos, a esmagadora maioria da narrativa histórica sobre o passado colonial português, é construída a partir do olhar colonizador de Portugal, sendo que as frases partilhadas no início deste artigo encontram suporte, em larga escala, nesta diegese.

Por razões óbvias, a salvaguarda do interesse de Portugal, esta narrativa é parcial e pretende, propositadamente, embelezar um fenómeno que, por definição, tanto na sua génese como na sua evolução, é trágico. Não consigo e, penso que ninguém de boa sensibilidade e bom senso consegue, encontrar alguma virtude no processo de colonização.

Nós, os colonizados, ainda não conseguimos traduzir a nossa versão, não conseguimos construir a nossa narrativa histórica sobre o passado colonial. E, quando a criarmos, teremos imensas dificuldades em encontrar o espaço onde a partilhar e muitos impedimentos em a confrontar com a visão do antigo colonizador.

Uma das minhas últimas leituras foi um livro de José Vicente Lopes sobre a fome em Cabo Verde, intitulado Cabo Verde: Um corpo que se recusa a morrer - 70 anos contra a fome. Constitui um exemplo muito interessante de uma narrativa construída a partir de factos, mas a partir de um olhar do sul.

É um livro intrincado, duríssimo, que conta a história da inglória luta contra a fome em Cabo Verde. Desde o Desastre da Assistência que, em 1949, matou oficialmente 232 pessoas quando um muro se abateu sobre centenas de pessoas que se encontravam concentradas para receber ajuda alimentar, a publicação revela como era viver à míngua em Cabo Verde. Nas palavras do autor "por incompetência, por incúria, por falta de vontade política do poder político português e por outras razões, nomeadamente a própria forma como o Estado português estava organizado”, muitos cabo-verdianos morreram à fome no arquipélago.

Esta narrativa ausente, em torno das questões da colonização tem trazido enormes problemas.

Em primeiro lugar, tem influenciado negativamente na forma como Portugal se relaciona como as antigas colónias. Alterna-se entre um sentimento de culpa e uma atitude de não querer ser interpretado como um ato de nova colonização.

Em segundo lugar, tem tido consequências na forma como lidamos e interpretamos o racismo em Portugal. Dito de outro modo, esta ausência de confronto de pensamentos sobre o passado tem tido reflexos no debate sobre a questão do racismo, nomeadamente no racismo estrutural, que está a agravar-se em Portugal. Hoje, temos uma legitimação e normalização preocupante do racismo de que parece ninguém querer falar.

Em terceiro lugar, tem permitido a emergência de atitudes extremistas de ambos os lados, anulando, muitas vezes, as possibilidades de pontes entre as várias interpretações.

Pessoalmente, entendo que a História foi o que foi.

A História reflete “um olhar” e não “o olhar” sobre os factos. Mais do que entrarmos numa luta para derrubar os símbolos e representações sobre o passado colonial de Portugal e discutir sobre a dimensão material da reparação do mesmo, parece-me mais produtivo e inteligente a criação da narrativa própria dos colonizados e de espaços para sua visibilidade. Importante é a tal terceira via.

A intervenção do Presidente tem a importância de fazer com que se discuta a história colonial, as suas consequências e como poderemos utilizá-la para elevar as relações de Portugal com as antigas colónias. Uma das consequências deste entendimento, estou mesmo certo, será um caminho que contribuirá para a diminuição do racismo estrutural e silencioso em que nos movemos.

