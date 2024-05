Fotografias, ameaças e desfile no Dia da Vitória da Rússia

A 9 de Maio celebra-se um dos feriados mais importantes no calendário russo. O Dia da Vitória festeja a vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Em 2024, passa-se, novamente, em tempos de guerra.

Este que foi o 79º aniversário da derrota nazi, foi celebrado, como é tradição, com um enorme desfile militar na Praça Vermelha. A demonstração do arsenal militar da Federação Russa engloba mais de nove mil pessoas e 70 unidades de equipamento militar.

O Presidente Vladimir Putin, recentemente reeleito sem oposição, discursou na celebração. “A Rússia vai fazer tudo para impedir um confronto global. Mas ao mesmo tempo, não vamos permitir que ninguém nos ameace. As nossas forças estratégicas estarão sempre prontas para combater”, garantiu o líder político, citado pela Reuters.

A guerra na Ucrânia é protagonista do dia. Para além de o evento contar com soldados que participaram na guerra, Putin anunciou que irá ordenar “manobras militares nucleares num futuro próximo”.

O Presidente russo reconheceu que o país atravessa “um momento crítico”, mas acredita que “o destino do país depende de cada um de nós”. Para além disso, deixa o apelo para que se “ame a pátria de forma total” e que se “honre a geração de vencedores”.

Um minuto de silêncio. E depois instalam-se os cânticos “Pela Rússia! Pela Vitória!”.

Apesar de ter, ainda assim, grandes dimensões, as celebrações do Dia da Vitória estão condicionadas pela guerra. As marchas do “Regimento Imortal” foram canceladas.