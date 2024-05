Peter Jackson e Andy Serkis preparam novos filmes da saga O Senhor dos Anéis

Há novos filmes da saga O Senhor dos Anéis a caminho dos cinemas, anunciou esta quinta-feira a Warner Bros. O estúdio voltará a trabalhar com Peter Jackson, que realizou as duas trilogias vencedoras de 17 Óscares passadas na Terra Média, bem como com Andy Serkis, o actor que será também realizador do primeiro dos dois novos projectos a estrear a partir de 2026, Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

O anúncio foi feito no âmbito da apresentação de resultados trimestrais do grupo Warner Bros. Discovery (que detém os estúdios Warner, o canal HBO, a plataforma Max e os canais Discovery e Eurosport, entre outros). O plano da Warner é reunir a equipa vencedora das duas trilogias que adaptaram as obras de J.R.R. Tolkien O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Regresso do Rei, bem como O Hobbit. Peter Jackson estará a supervisionar os projectos para a New Line Cinema e a Warner Bros e as suas companheiras de escrita Fran Walsh e Philippa Boyens escreverão o guião dos dois filmes para já previstos.

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum é ainda um título provisório, mas permitiu a Serkis, conhecido actor de composição e perito em trabalho de base para “motion capture”, proferir em comunicado a famosa frase “Yesssss, Precious”, para sempre colada ao hobbit corrompido de corpo e alma pelo poder do anel do poder da história de Tolkien.

Ambos projectos estão ainda “na fase inicial de desenvolvimento do argumento”, disse o presidente da Warner Bros. Discovery na chamada telefónica com os investidores que se sucedeu à apresentação dos resultados do grupo.

Apostar em franchises de sucesso parece uma fórmula inesgotável em Hollywood. Mesmo num momento de redefinição em que há simultaneamente muito por onde escolher e planos para reduzir a escala da produção de alguns franchises. Esta semana, a Disney anunciou que vai fazer menos filmes Marvel. Embora o streaming tenha começado a dar lucro na casa do rato Mickey, no negócio de exibição de cinema a gigante do entretenimento sofreu perdas que desvalorizaram as suas acções em bolsa.

Igualmente paradoxal ou confuso é o facto de, na Amazon Prime Video, continuar de vento em popa a série mais cara de sempre, precisamente parte do “universo” Senhor dos Anéis, que estreia a sua segunda temporada este ano. O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder passa-se na Segunda Era do universo criado por Tolkien, “milhares de anos antes dos acontecimentos de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis”, segundo a Amazon. Parte sobretudo de apêndices e escritos soltos à margem da trilogia O Senhor dos Anéis. Os projectos de Jackson para a New Line e a Warner não têm relação com a Amazon.