“Nova era no tratamento da surdez”: criança começa a ouvir depois de terapia genética

Opal Sandy, surda à nascença, foi a primeira pessoa do mundo a participar no ensaio clínico Chord. Uma cirurgia de 16 minutos permitiu-lhe começar a ouvir.

A neuropatia auditiva é uma condição que decorre de uma falha na condução dos impulsos nervosos que transportam as informações sonoras do ouvido interno para o cérebro. Esta perturbação na audição de Opal Sandy, de 18 meses, fez com que a criança fosse surda de nascença. Graças a uma inovadora terapia genética, a menina de Oxfordshire, em Inglaterra, já consegue ouvir.

Bastaram seis meses para que Opal, para além de conseguir ouvir sons suaves, como sussurros, já conseguisse dizer palavras como “mamã” e “papá”. Como conta o The Guardian, os pais da menina “nem conseguiam acreditar”. “Foi uma loucura”, afirmou Jo Sandy, mãe da criança.

The adorable moment deaf toddler Opal Sandy hears for the first time following a world first gene therapy trial.



Opal’s parents Jo and James say the moment was ‘mind blowing.’ pic.twitter.com/S1h5kJEVuz — The Mirror (@DailyMirror) May 9, 2024

O tratamento desenvolveu-se no Hospital de Addenbrooke, unidade hospitalar universitária e centro de pesquisa de Cambridge, que está a executar o ensaio clínico Chord. O estudo analisa o uso da terapia genética DB-OTO em crianças com mutações no gene OTOF (otoferlina). Através da terapia genética é fornecido ao ouvido interno dos pacientes uma versão funcional deste gene.

Opal Sandy realizou a cirurgia, que durou apenas 16 minutos, no ouvido direito. Foi-lhe também aplicado um implante coclear no ouvido esquerdo. Algumas semanas depois, a criança já conseguia ouvir sons altos, como palmas.

Em declarações ao The Guardian, o professor Manohar Bance, cirurgião e principal responsável pelo ensaio, disse que este é apenas o início das terapias genéticas. “Isto marca uma nova era no tratamento da surdez”, sublinha o especialista.

O ensaio clínico Chord consiste no teste de três crianças, Opal incluída, com a inserção do gene nas células através de um vírus, apenas num ouvido. Será aplicada a outras três crianças uma dose mais alta. Se for considerado seguro, mais crianças poderão receber a terapia em ambos os ouvidos, e ao mesmo tempo.

Pioneering gene therapy restores UK girl's hearing.



Life changing for little girl Opal Sandy who can now hear soft sounds. pic.twitter.com/92NcUeWmKF — Wise Philosophy (@Wise1Philosophy) May 9, 2024

Uma segunda criança terá realizado recentemente o tratamento de terapia genética num hospital universitário de Cambridge, tendo obtido resultados positivos. No total, serão 18 crianças de vários países a serem recrutadas para o ensaio. Incluem-se os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha.

O professor Bance espera que a terapia possa ser aplicada a outros tipos mais comuns de perda auditiva: “Espero que possamos começar a usar terapia genética em crianças pequenas onde realmente restauramos a audição e elas não precisam de ter implantes cocleares e outras tecnologias que precisam de ser substituídas".