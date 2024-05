Para lá do estereótipo, a violência doméstica não escolhe estatuto nem idade

Ainda há um estereótipo da vítima de violência doméstica — cabisbaixa, submissa e com idade pouco avançada. Se for muito velha, a tendência é apontar uma falta de capacidades mentais — “há uma condescendência com a idade”, explica Ariana Pinto Correia, psicóloga especializada em violência doméstica e de género. As vítimas que são muito bem-sucedidas nas suas áreas também podem ser “descredibilizadas” por isso. “Muitas vezes há uma performance, mentem diariamente porque têm vergonha do que está a acontecer”, esclarece a psicóloga.

