Terceira vitória sobre a AD: PS consegue aprovar aumento da dedução com rendas no IRS

Aprovado aumento da dedução das rendas no IRS proposto pelos socialistas e também alargamento do crédito bonificado do Livre. Recomendação do PSD para Governo cumprir programa eleitoral chumbou.

E vão três. Depois do IRS e das portagens, o PS conseguiu nesta quarta-feira aprovar, contra vontade do Governo, o aumento faseado da dedução das despesas com a habitação em sede de IRS até 2028, uma das suas principais promessas eleitorais. O projecto de lei socialista só teve o voto contra dos dois partidos do Governo (PSD e CDS) e recebeu o apoio de toda a oposição, incluindo da IL, que não se cansou de "namorar" com o PSD durante todo o debate sobre as medidas para a habitação – e ao qual o Governo não compareceu.