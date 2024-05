O que ganha Ventura ao acusar Marcelo de “traição à pátria”?

André Ventura anunciou, nesta terça-feira, que o Chega vai avançar com uma acção criminal contra o Presidente da República por "traição à pátria", na sequência das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa num jantar com jornalistas estrangeiros, onde defendeu que Portugal deve reparar os países que colonizou.

A iniciativa é inédita, mas tem já chumbo certo por todos os restantes partidos. O que quer André Ventura e o Chega com isto? Só tempo de antena ou há algo mais?

