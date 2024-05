Imagens de Inteligência Artificial do Met Gala enganaram até a mãe de Katy Perry

Algumas das maiores estrelas da música, do cinema e da moda passaram este ano pela passadeira vermelha (ou, neste caso, verde) do Met Gala. Mas uma que este ano não foi Katy Perry. No entanto, após o início do evento, a estrela pop diz ter recebido uma mensagem confusa da mãe. "Não sabia que tinhas ido ao Met", escreveu, de acordo com uma captura de ecrã da mensagem publicada pela cantora no Instagram. "Que vestido lindo, pareces o Rose Parade [um desfile que acontece na Califórnia], pareces um carro alegórico lol." Na captura de ecrã, o texto incluía uma foto do que parecia mostrar Perry num vestido dramático com flores, cercada por fotógrafos.

