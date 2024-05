Taxa de desemprego sobe, mas marca dos cinco milhões de empregos volta a ser superada

Dados do INE mostram que primeiro trimestre do ano foi de subida, tanto do número de empregos, que atingiu novo máximo, como do número de desempregados.

Portugal voltou a ultrapassar, nos primeiros três meses deste ano, a marca dos cinco milhões de empregos, registando um novo máximo histórico neste indicador. Ainda assim, o trimestre foi também de ligeira subida da taxa de desemprego.

De acordo com os dados do inquérito do emprego publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o número de empregos em Portugal retomou, no primeiro trimestre deste ano, uma tendência de crescimento, depois do recuo registado no final de 2023.

A população empregada cresceu 0,8% face ao trimestre imediatamente anterior, tendo sido criados mais 39,2 mil empregos neste período, o que chegou para voltar a colocar o número total de empregos acima da barreira dos cinco milhões.

No primeiro trimestre deste ano havia, diz o INE, 5019,7 mil empregos em Portugal, um novo máximo da série estatística, superando os 5015,5 mil do terceiro trimestre de 2023, o outro único período em que a barreira dos cinco milhões foi superada.

Quando se olha para o número de pessoas desempregadas, contudo, a tendência também foi de subida, com o número a passar dos 354,6 mil do último trimestre do ano passado para 368,2 mil no arranque deste ano. Acentuou-se, assim, de forma ligeira, a tendência de subida da taxa de desemprego que já se tinha verificado no final de 2023. Depois de se ter situado em 6,1% no terceiro trimestre do ano passado e de ter subido para 6,6% no quarto, a taxa de desemprego passou agora para os 6,8% no primeiro trimestre de 2024. Este é ainda assim, um valor que fica 0,4 pontos percentuais abaixo do registado no período homólogo do ano anterior.

Na interpretação dos dados publicados esta quarta-feira, é preciso levar em conta que os indicadores resultantes do inquérito trimestral do emprego realizado pelo INE não descontam o efeito da sazonalidade. Isto quer dizer que, por causa do impacto dos empregos do Verão, a evolução do emprego e do desemprego é, normalmente menos favorável no quarto e no primeiro trimestres de cada ano, sendo depois mais favorável durante os segundo e terceiro trimestres do ano.

Isto pode criar a expectativa de, num cenário de manutenção de um ritmo saudável de crescimento na economia, se voltar a assistir, no segundo trimestre deste ano a um crescimento do número de empregos, para um novo máximo, e eventualmente, a um recuo da taxa de desemprego.

Durante a última década, tem-se assistido em Portugal, a uma tendência muito acentuada de redução da taxa de desemprego e de criação de novos empregos, apenas com interrupções de curta duração, como a ocorrida durante a pandemia.

De um máximo de 18,5% atingido no primeiro trimestre de 2013, passou-se agora para um valor quase três vezes menor, de 6,8%, tendo-se criado, no mesmo intervalo de tempo, mais de 900 mil empregos no país.