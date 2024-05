São precisas 137 mil casas para responder às carências habitacionais em Portugal

Para resolver todas as situações de sobrelotação ou de condições indignas, são precisas 137 mil casas. Só contando com os disponíveis para uso imediato, há alojamentos vagos mais do que suficientes.

São precisas quase 137 mil casas para dar resposta a todas as situações de sobrelotação ou de famílias a viver em situações habitacionais indignas, como barracas ou outros alojamentos improvisados, identificadas em Portugal. Este é um número que tem vindo a aumentar na última década, mas que é acompanhado por um outro fenómeno que faz com que o parque habitacional não tenha, necessariamente, de ser aumentado para resolver este problema: só contando com aqueles que estão em bom estado de conservação e imediatamente disponíveis para utilização, há alojamentos vagos mais do que suficientes para suprir estas necessidades.