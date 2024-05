Polícias pedem explicações à ministra sobre exoneração de director nacional

Movimento espontâneo de solidariedade com o director nacional apela nas rede sociais a concentração esta terça-feira ao final do dia frente à Assembleia da República.

Foi com surpresa que os sindicatos dos polícias receberam a notícia da exoneração do director nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) José Barros Correia, oito meses depois de ter assumido funções. Esperam explicações sobre as razões da decisão, mas acreditam que esta não irá comprometer as negociações que estão a decorrer com o Ministério da Administração Interna (MAI).