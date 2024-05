Coimbra vai ter mais uma residência estudantil: um antigo dormitório da CP

A Comboios de Portugal (CP) vai investir cerca de 890 mil euros na adaptação do antigo dormitório de Coimbra numa residência estudantil com 25 camas, refere um despacho publicado esta terça-feira no Diário da República.

O despacho da CP aprova um investimento de 890 mil euros, repartido entre este ano e 2025, na adaptação daquele antigo dormitório, situado junto à Estação Nova (Coimbra-A) e ao antigo edifício da Coimbra Editora.

O documento determina o lançamento do procedimento pré-contratual para se avançar com aquela empreitada, com a perspectiva de investir 267 mil euros este ano e 624 mil euros em 2025.

A empreitada tem um prazo de execução de cerca de 300 dias, acrescenta.

O investimento está incluído no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), que conta com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Num despacho do Ministério da Educação, Ciência e Inovação publicado no início do mês relacionado com o PNAES, está incluído este projecto, com um valor ligeiramente diferente (938 mil euros).

De acordo com um documento da CP, o antigo dormitório operacional, que se encontrava desocupado, situa-se na rua do Arnado, a cerca de 400 metros da Estação Nova.

O edifício tem uma área construída de 600 metros quadrados, estando implantado num terreno de 400 metros quadrados, situado junto à beira-rio, onde futuramente irá passar o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

Segundo esse documento consultado pela agência Lusa, o imóvel é constituído por dois pisos, 24 quartos (11 dos quais com vista para o rio), 12 casas de banho e áreas comuns.