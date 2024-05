Judith Godrèche vai levar o seu moi aussi ao Festival de Cannes

Protagonista de uma revolução social em França que (re)activou, no final do ano passado, o movimento #MeToo, interpeladora do parlamento francês, ao qual pediu a criação de uma comissão de inquérito sobre a violência sexual e sexista na indústria do cinema que vai mesmo avançar já este mês, Judith Godrèche vai apresentar no próximo Festival de Cannes (14 a 25 de Maio) a curta-metragem Moi aussi.

