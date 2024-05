Crimes de ódio: quem está a alimentar o “monstro” do racismo?

Quem tem responsabilidades políticas por alimentar “o monstro” do ódio?

Numa só noite, a PSP registou três ataques contra imigrantes na cidade do Porto. Neste fim-de-semana, o país assistiu a crimes de ódio contra imigrantes, motivados, alegadamente, por razões racistas. Com o discurso de ódio a aumentar, a normalização de atitudes racistas é uma realidade? Há racismo sistémico? E quem tem responsabilidades políticas por alimentar "o monstro", como descreve o líder do PCP, Paulo Raimundo?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.