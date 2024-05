Podcast Mais Lento do que a Luz. Helena Rafael e a Ciência Aberta. “Temos de conquistar mais leitores”

Oiça a entrevista com a directora editorial da Gradiva Publicações, que se tem distinguido na publicação de livros de divulgação científica, entre os quais os da Ciência Aberta.

Podcast Mais Lento do que a Luz

A convidada deste episódio do podcast Mais Lento do que a Luz é Helena Rafael, que é, desde há alguns meses directora editorial da Gradiva Publicações, a bem conhecida editora portuguesa que se tem distinguido na publicação de livros de divulgação científica, entre os quais os da Ciência Aberta.

Helena Rafael estudou comunicação social na Universidade Nova de Lisboa, curso que concluiu em 1993, e fez uma pós-graduação no ISCTE. Trabalhou na empresa digital LaNetro, no momento em que se registou o boom da internet. Criou as áreas de comunicação das editoras Presença e Principia, antes de assumir essas mesmas funções na Gradiva, onde está desde 2006.

Encontra-se actualmente a realizar um trabalho de renovação editorial e gráfica naquela editora, fundada pelo seu tio Guilherme Valente em 1981. É colunista do Jornal de Leiria, cidade onde tem raízes.

