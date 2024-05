Revolta na justiça e Costa em campanha

Com uma justiça lenta e pouco dada a esclarecimentos, há quem se mostre preocupado com o estado do Ministério Público.

O ex-primeiro-ministro António Costa voltou a aparecer nesta sexta-feira para dar uma entrevista ao programa da manhã da TVI. Na entrevista, Costa voltou a dizer que não vai concorrer para ocupar o lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não fecha a porta à Europa, fazendo depender da evolução da investigação judicial em curso. Com uma justiça lenta, há também quem se mostre preocupado com o estado do Ministério Público.

