Talvez por carregar o peso do nome da protagonista de uma das mais trágicas histórias de amor, Julieta tinha medo de se apaixonar. Embora, por uma questão de probabilidades, fosse quase impossível repetir-se uma narrativa que se assemelhasse à de Shakespeare.

Por mais improvável que pareça, Julieta conheceu Romeu na sala de espera do hospital. Talvez fossem ambos filhos de actores, tanto Julieta como Romeu, justificar-se-ia assim terem sido registados com nomes de personagens. Enquanto aguardavam pela sua vez na sala de espera, Julieta, acompanhada pela mãe, ouviu chamar pelo nome de Romeu, "dirija-se, por favor, ao gabinete 4". A mãe lançou um sorriso cúmplice a Julieta. Quando Romeu voltou para a sala de espera, depois de ser consultado, acompanhado por um homem que talvez fosse seu pai, e ouviu chamar por Julieta, "faça o favor de se dirigir ao gabinete 7", também levantou logo os olhos na sua direcção.

Romeu teve de aguardar na sala de espera, quiçá pela feitura de exames, e quando Julieta saiu do consultório acompanhada pela mãe, viu finalmente Romeu, embora com os olhos postos no ecrã do telemóvel. Era um rapaz muito bonito, parecido com o actor que tinha interpretado Romeu numa das versões mais recentes da obra no cinema. Tinham ambos perto da mesma idade, decerto menores porque se encontravam na área de pediatria. Eram os pacientes mais velhos da sala, que se encontrava lotada de crianças pequenas e febris, umas mortiças, outras que brincavam às corridas apesar do ranho em torrente do nariz à boca.

Não sabemos qual era o diagnóstico de Romeu nem de Julieta, estavam ambos mal-encarados. Por ser um hospital privado podia esperar-se que fossem ambos da mesma classe social, porém percebia-se a disparidade que seguramente existia nas suas contas bancárias, principalmente através do aspecto dos progenitores. Sinais claros, como a dentição maltratada do pai de Romeu quando sorriu para o filho, os ténis e o telemóvel que usava de marcas baratas, e por contraste o cabelo bem pintado e cuidado da mãe de Julieta ou a sua mala que custava mais de três salários mínimos nacionais.

Nos adolescentes, mesmo estando enfermos, permanece o mesmo ar sadio dos dentes brancos e do cabelo brilhante. Apesar de roupas com estilos e preços diferentes, nota-se menos a discrepância de dinheiro quando se é jovem. O corpo tem sempre mais protagonismo do que a roupa. Romeu e Julieta trocaram então olhares tímidos enquanto ela aguardava junto ao balcão de pagamentos. Estava despachada do hospital, fora mandada para casa. Ele teria de aguardar ainda. Tornaram a chamar o nome dela para o balcão de pagamentos, desta vez não lhe escapou também o apelido, colocou-o directamente na caixa de pesquisa da rede social que mais usava. Foi fácil localizá-la. Numa fotografia pequena e redonda, ali estava o bonito rosto dela: @julieta.loves.poetry. Tratava-se de uma página fechada. Romeu pediu para segui-la.