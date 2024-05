Estou a levar a minha filha de 3 anos, Penny, para o infantário. Ela faz-me uma pergunta, mas eu estou distraída. Estou a pensar se devo experimentar uma nova bebida no Starbucks depois de a deixar, ou se devo continuar com o meu café com leite de soja. Depois, penso na conversa que o meu marido e eu tivemos na noite anterior sobre se devíamos mandar as nossas filhas para uma escola pública ou privada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt