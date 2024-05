Roger Schmidt: “Para mim, é claro que fico até 2026 no Benfica”

Treinador alemão relativiza a contestação e sustenta que o desejo sempre foi cumprir o contrato com as “águias” até ao fim.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, deixou claro neste sábado que pretende cumprir o contrato com os "encarnados" até ao final e que não está no mercado. O técnico alemão pretende, assim, afastar os rumores de uma possível saída no final da temporada.

O descontentamento de muitos adeptos das "águias" tem sido visível nas últimas semanas, tendo-se acentuado depois da eliminação da Liga Europa, às mãos do Marselha. Roger Schmidt tem sido o alvo preferencial das críticas e o técnico já afirmou, com todas as letras, que os adeptos que não quiserem apoiar a equipa devem ficar em casa.

Neste contexto, tem subido de tom a especulação sobre o futuro do técnico na Luz, mas neste sábado, na antevisão da partida com o Famalicão, da 32.ª jornada da Liga, Schmidt foi mais claro que que nunca relativamente ao desejo pessoal.

"Podem usar as minhas declarações da última conferência de Imprensa ou da de há duas semanas, do mês passado ou de quando assinei o novo contrato. Para mim é muito claro que fico até 2026 no Benfica, é o que quero, foi por isso que assinei", assinalou.

"Não esperava ganhar quatro vezes o campeonato, mas é um grande desafio trabalhar em Portugal. Estamos a fazer boa época, se calhar não o suficiente para sermos campeões, mas, ainda assim, se virmos a situação do Benfica há dois anos e agora, é completamente diferente. Estou focado no meu clube, muito feliz por estar aqui, vejo muito potencial de desenvolvimento e para ganhar mais títulos", concluiu.