Ipswich está de regresso à Premier League após travessia de 22 anos

Andrew Couldridge / ACTION IMAGES VIA REUTERS

O Ipswich Town está de regresso à Liga inglesa 22 épocas depois da última participação no escalão maior do futebol em Inglaterra, na distante temporada de 2001/02, tendo garantido o segundo lugar, a um ponto do campeão Leicester, que por sua vez regressa ao escalão principal um ano após ter sido despromovido.

O histórico emblema britânico, vencedor de uma Liga inglesa e de uma Taça UEFA, confirmou este sábado a subida, num ano em que também estava de regresso ao Championship. Na 46.ª e última jornada do Championship, o Ipswich fez a festa da subida em casa, vencendo o despromovido Huddersfield, por 2-0.

Para falhar a subida, era preciso que a equipa perdesse e o seu mais directo perseguidor, o Leeds, ganhasse na recepção ao Southampton, o único cenário que evitaria a subida directa do Ipswich, cenário que nunca esteve perto de verificar-se.

Leeds (terceiro), Southampton (quarto), West Bromwich (quinto) e Norwich (sexto) disputarão o play-off de promoção, com meias-finais a duas mãos, enquanto a final (26 de Maio) será disputada num único jogo.

Na cauda da classificação, o Birmingham City, que tem como co-proprietário a antiga estrela do futebol americano Tom Brady, juntou-se a Huddersfield e Rotherham nos despromovidos ao terceiro escalão.