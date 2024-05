Possível regresso de Boaventura ao CES “vai reinstituir um clima de intimidação”, dizem queixosas

O anúncio da intenção de Boaventura de Sousa Santos de regressar ao cargo de director emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra, noticiado esta sexta-feira pelo Diário de Notícias, gerou divisões em plena assembleia-geral da instituição, com muitos investigadores a apoiar quem se queixa há mais de um ano de assédio moral e sexual e, por outro lado, críticas ao pedido de desculpas às vítimas feito pela direcção do CES, confirmou o PÚBLICO. O colectivo de vítimas que representa várias mulheres, entre as quais uma de várias investigadoras do CES que pediu a palavra na reunião de dia 30 para se identificar como vítima de assédio moral e sexual por parte de Boaventura, considera que o regresso do fundador do centro “vai reinstituir um clima de intimidação”.

