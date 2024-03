Assédio: actual direcção do CES pede desculpa às vítimas

A direcção do Centro de Estudos Sociais (CES) publicou um pedido de desculpa, em forma de carta aberta, a todas as pessoas que foram vítimas de assédio ou abuso moral e sexual no contexto daquela instituição científica. E promete agir sobre as “acções individuais” que foram validadas no contexto do trabalho da comissão independente, que esta quarta-feira divulgou as suas conclusões.

O texto dos dirigentes do CES é divulgado na sequência da publicação do relatório da comissão independente nomeada para esclarecer as denúncias que surgiram no último ano contra dirigentes da instituição, nomeadamente o seu fundador e antigo presidente, Boaventura de Sousa Santos.

“Face ao relatório agora conhecido”, a direcção do centro de investigação “declara o seu repúdio e indignação pelas práticas de assédio e abuso moral e sexual e de abuso de poder cometidas por investigadores/as do CES”, conforme denunciado perante a comissão independente, começam por escrever os dirigentes.

Na carta aberta, que é assinada pela direcção e pela presidência do conselho científico do CES, os responsáveis dirigem-se “às pessoas que se consideram vítimas de comportamentos de assédio ou abuso no contexto de actividades do CES”, para apresentar um “pedido de desculpas público” face à “experiência pela qual passaram, pelo sofrimento pessoal que daí terá resultado, e pelo silêncio que tiveram de enfrentar no seio do CES”.

O CES “deixa claro” estar “disponível para uma escuta activa”, para quem quiser “ser ouvido e/ou procurar formas de reparação”, sem precisar se essa pode ter a forma de indemnização pecuniária como tem sido defendido, por exemplo, no contexto dos casos de abuso sexual na Igreja Católica.

Os dirigentes do centro de estudos admitem que o relatório da comissão independente “indica muito claramente que a “documentação apresentada e as audições realizadas, tanto de pessoas denunciantes como de pessoas denunciadas, não permitiram esclarecer indubitavelmente a existência ou não da ocorrência de todas as situações comunicadas à comissão independente”.

Agir contra “acções individuais”

O CES promete também “agir” sobre as “acções individuais” que resultaram nas situações reportadas à comissão. Também não é esclarecido se isso implica comunicar os factos apurados e as conclusões do relatório conhecido esta quarta-feira às autoridades judiciais.

É a própria direcção do CES quem lembra que “a protecção da confidencialidade e do anonimato” que presidiu à metodologia de trabalho da comissão “condicionou a disponibilização de informação concreta”. “Não estamos, assim, certos de tudo o que terá ocorrido, quando e como, mas sabemos que os testemunhos foram validados pela comissão independente”, sublinham.

O CES reconhece também a necessidade de agir sobre as “falhas institucionais” detectadas pela comissão, nomeadamente “a ausência de mecanismos adequados para a prevenção do assédio”, que “permitiram condições para formas de abuso de poder”.



“Estamos decididos a tomar todas as iniciativas para que haja consequências destas denúncias e para que as más práticas que foram identificadas não se voltem a repetir no CES”, prometem ainda os dirigentes.

O CES é liderado por Tiago Santos Pereira, que foi eleito director em Junho do ano passado. Sucedeu no cargo a António Sousa Ribeiro, depois de terem sido realizadas eleições antecipadas para todos os órgãos, na sequência das denúncias de abusos na instituição. O conselho científico é agora presidido por Ana Cordeiro Santos.