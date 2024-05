Ministra pediu a Fernando Araújo para elaborar plano de Verão no SNS mas este recusou

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, convocou Fernando Araújo, o demissionário director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para uma reunião no Ministério da Saúde na terça-feira, tendo-lhe solicitado a elaboração do Plano de Verão 2024 para o SNS, um período tradicionalmente complexo devido às férias dos profissionais de saúde. Uma vez que já não estará em funções — visto que apresentou a demissão no dia 22 de Abril e esta foi aceite pela tutela, ficando apenas dependente da entrega do relatório que lhe tinha sido anteriormente pedido —, Fernando Araújo recusou. Mas o Governo assegura que "encontrará mecanismos para garantir que o Verão decorra com normalidade", apesar de admitir que tinha "fundadas expectativas" de que este plano pudesse ser disponibilizado pela actual direcção executiva, uma vez que "é um planeamento que se faz com vários meses de antecedência".

