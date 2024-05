Ministra da Saúde contava estar a iniciar trabalhos do Plano de Inverno e volta a responsabilizar Araújo

Ana Paula Martins disse que planos sazonais de saúde têm de ser preparados com “quatro a seis meses de antecedência”, motivo pelo qual se diz “surpreendida” com a recusa da DE-SNS.

A ministra da Saúde responsabilizou esta sexta-feira a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) pela elaboração do Plano do Verão que se aproxima, o qual contava que estivesse já programado para que a tutela pudesse avançar para a elaboração do Plano de Inverno. “Fiquei surpreendida sobretudo por me ter apercebido que a direcção executiva não estaria na disponibilidade de assumir este plano para o verão porque imaginámos, acho que é natural, que já estivesse programado uma vez que estamos mesmo à beira do verão”, disse Ana Paula Martins.

“Aliás, aquilo que estava à espera era de começar a trabalhar para o Plano de Inverno, que tem de ser preparado com pelo menos quatro a seis meses de antecedência”, reiterou ainda a responsável do Governo pela pasta da Saúde, que falava aos jornalistas após uma visita ao bloco operatório do Hospital de Santo António, no Porto.

Em causa está o pedido do Governo ao director executivo demissionário e à restante equipa para a elaboração do Plano de Verão 2024 para o SNS, um período tradicionalmente complexo devido às férias dos profissionais de saúde, o qual foi recusado por Fernando Araújo uma vez que já não estará em funções, conforme noticiou nesta sexta-feira o PÚBLICO. Recorde-se que Araújo pediu a demissão no dia 22 de Abril e esta foi aceite pela tutela, ficando apenas dependente da entrega do relatório de actividade que lhe tinha sido anteriormente pedido e que quer apresentar até ao final deste mês, não esgotando o prazo de 60 dias que lhe foi dado pela tutela.

O PÚBLICO perguntou à DE-SNS se se pretende pronunciar sobre as declarações da ministra da Saúde e aguarda resposta.

A ministra disse ainda ter aproveitado a deslocação para reunir-se com os “os líderes a norte e perceber, a partir daquilo que são os conselhos de administração das unidades de saúde e dos seus profissionais”, como é que irá a tutela responder às necessidades dos portugueses. “É isso que as pessoas querem saber, se vão ter as urgências melhoradas, se vão conseguir ter melhor recuperação das suas listas de espera.”

Ana Paula Martins admitiu que “os planos sazonais de saúde pública são da Direcção-Geral da Saúde (DGS), por causa das ondas de calor, das ondas de frio e são sempre feitos pela DGS e assim continuará”. Contudo, considera que face ao estatuto que define as competências e atribuições da DE-SNS, “é muito claro que a articulação da malha da rede que neste momento são unidades locais de saúde, ou seja, integram os nossos centros hospitalares e os cuidados de saúde primários, é naturalmente competência do senhor director executivo e da sua equipa”, defendeu, numa crítica à decisão de Fernando Araújo.

“Por isso, se nós temos situações de maior pressão em determinadas alturas do ano, em determinadas regiões do país, em determinadas especialidades, como sabemos em obstetrícia, por exemplo, que temos já há algum tempo, é exactamente isso que a direcção executiva faz e tem feito e daí essa expectativa”, justificou.

Como o PÚBLICO noticiou, fonte oficial do Ministério da Saúde confirmou o encontro entre a ministra e Fernando Araújo na passada terça-feira, um encontro que “decorreu de forma muito cordial”.

O Governo entende que o “Plano de Verão é uma atribuição da DE e não deixará de ser realizado sempre em diálogo estreito com os conselhos de administração das Unidades Locais de Saúde (ULS) em todas as regiões do país”. Em resposta por e-mail, a tutela afirmou ainda que “o Ministério da Saúde tinha fundadas expectativas de que este plano pudesse ainda ser disponibilizado pelo actual DE, uma vez que é um planeamento que se faz com vários meses de antecedência. Contudo, dada a decisão voluntária da actual DE de sair nos próximos 60 dias, o Ministério da Saúde encontrará mecanismos para garantir que o Verão decorra com normalidade”.

A ministra da Saúde não deixou de tranquilizar os portugueses, sublinhando que fazer esta articulação da rede é “uma actividade absolutamente natural” para o executivo. “É para isso que aqui estamos, o Ministério da Saúde está preparado e queremos que as pessoas lá em casa sintam isso, se sintam seguras e percebam que o nosso foco e a nossa preocupação é resolver o problema das pessoas.”