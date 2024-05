Fim-de-semana de (eventual) título, take 2

Falhado o primeiro match-point, o Sporting parte neste sábado para a segunda tentativa de fechar já as contas do título nacional. A vantagem de cinco pontos é confortável, com nove por disputar, e isso traduz-se na seguinte equação: se os "leões" vencerem o Portimonense, nesta 32.ª jornada (sábado, 18h, SPTV), precisam depois que o Benfica não ganhe ao Famalicão, no domingo, para iniciarem os festejos. Caso contrário, os dados terão de ser novamente lançados na semana que se segue, que será a penúltima da prova.

Matematicamente dentro das contas do título, mas com esperança reduzida, o Benfica já tem o segundo lugar garantido (com o respectivo acesso à qualificação da Liga dos Campeões) e tentará, em Famalicão (domingo, 20h30, SPTV), dar seguimento aos três triunfos seguidos que leva no campeonato. Até que ponto a segunda parte diante do Sp. Braga terá sido suficiente para aplacar a insatisfação de muitos adeptos é algo a que só as próximas semanas, de fecho de calendário, poderão responder.

FC Porto e Sp. Braga continuam a luta pelo terceiro lugar, com um ponto de diferença entre ambos. Os "dragões" jogam no sábado (20h30, SPTV) em casa do aflito Desp. Chaves, com o intuito de descolar dos minhotos antes do embate entre ambos na última ronda da Liga. Já os bracarenses recebem uma das sensações do campeonato, o Casa Pia (domingo, 18h, SPTV), com o intuito de pressionarem o FC Porto e se afastarem do Vitória SC, que está apenas a dois pontos de distância e será o adversário da penúltima ronda.

No futebol dos Big 5, está muito próxima a entrega do título em Espanha. Neste sábado, o Real Madrid entra em campo para defrontar o Cádiz (15h15) e, se vencer, obriga o Barcelona a ganhar em casa do sensacional Girona, horas depois, para evitar a festa de arromba na capital. Os dois gigantes estão separados por 11 pontos e, em condições normais, a principal preocupação dos "blaugrana" passará a ser a defesa do segundo lugar, já que o adversário desta jornada está a dois pontos apenas.

No voleibol, sábado será dia de campeão. Depois de quatro jogos na final do campeonato nacional, entre Benfica e Sporting, chegou a vez do quinto e decisivo encontro (19h, BTV), que determinará quem irá conquistar o título da presente temporada. Até agora, vingou o factor casa, com "águias" e "leões" a ganharem os jogos disputados nos seus recintos, e o Benfica vai gozar novamente dessa condição, já que ficou à frente do rival na fase regular e essa é uma das vantagens decorrentes da classificação.

A Fórmula 1 já está instalada nos EUA, para o Grande Prémio de Miami, sexta prova do Campeonato do Mundo. Até ver, Max Verstappen (Red Bull) ganhou quatro das cinco corridas disputadas e domina por completo o Mundial de pilotos, atestando a superioridade da escuderia austríaca. Basta ver que o segundo classificado é o colega de equipa Sergio Pérez... A corrida sprint está agendada para sábado (17h) e a prova principal para domingo (21h).

