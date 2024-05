Sporting força “negra” com o Benfica para decidir título de voleibol

“Leões” venceram o quarto jogo da final, no pavilhão João Rocha, e igualaram novamente a eliminatória (2-2).

Tudo empatado novamente na final da Liga portuguesa de voleibol masculino. No quarto encontro da eliminatória, disputado no pavilhão João Rocha, o Sporting voltou, nesta quarta-feira, a fazer vingar o factor casa e bateu o Benfica, por claros 3-0, forçando um quinto e decisivo embate para que seja encontrado o novo campeão nacional.

Num jogo equilibrado, fazendo jus ao padrão desta final, o Benfica até conseguiu alguma vantagem no primeiro set, mas viu o Sporting recuperar e levar a melhor por 25-22. Nessa altura, não era ainda tão evidente a diferença de aproveitamento das acções de serviço, mas essa realidade acentuou-se no segundo set e os “leões”, muito mais assertivos (Wagner e Galabov estiveram em bom plano), ganharam o parcial com inesperado conforto (25-18).

No terceiro set, o Benfica corrigiu algumas acções no centro da rede (Lucas França subiu um pouco de nível), ainda teve uma vantagem de quatro pontos, mas não foi capaz de a segurar e o Sporting fechou as contas, em 27-25, igualando a eliminatória (2-2).

O próximo jogo, a “negra”, que decidirá o campeão nacional de 2023-24, está marcado para sábado, às 19h, no pavilhão da Luz.