Portugueses nas “Big 5”: golo 100 tardou, mas chegou em Abril

Em ano de Europeu, não há portugueses entre os grandes goleadores nas principais ligas do Velho Continente. A poucas semanas do final das temporadas de clubes, o mais prolífico é Gonçalo Ramos.

Foi preciso esperar mais do que o costume, mas Abril viu finalmente o total de golos portugueses nas cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) atingir a centena. A marca redonda foi assinada pelo médio André Almeida, que a 15 de Abril marcou o tento solitário do triunfo do Valência no terreno do Osasuna, na jornada 31 da La Liga espanhola.

A barreira dos 100 golos parece cada vez mais difícil de alcançar, agora que Cristiano Ronaldo foi bater recordes para outro continente… na época passada foi assinada a 2 de Abril por Rafael Leão (Milan); em 2021/22 Gonçalo Guedes (então no Valência) comemorou esse marco a 13 de Fevereiro e em 2020/21 o “centenário” registou-se a 2 de Fevereiro, por João Moutinho (pelo Wolverhampton). Em quatro épocas, são quase dois meses a mais para fazer 100 golos – e em 2021/22 até houve paragem dos campeonatos para se disputar o Mundial…

As últimas semanas, no entanto, parecem ter melhorado a pontaria dos futebolistas portugueses a actuar nas grandes ligas… antes de André Almeida fazer o golo 100, a 15 de Abril, Bruno Fernandes (por duas vezes) e Raphael Guerreiro, ambos a 13 desse mês, e Rafael Leão, a 14, fizeram a contagem ascendente para a centena. Depois disso, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (2) festejaram a 21 de Abril; Bruno Fernandes bisou a 24; Toti Gomes e, de novo, Gonçalo Ramos facturaram a 27 de Abril.

Estes três golos em jornadas consecutivas da Ligue 1 permitiram ao jovem ponta-de-lança do PSG assumir a liderança entre os goleadores portugueses nas “Big 5”: o “pistoleiro” soma 11 remates certeiros na liga francesa, a que junta outros três noutras competições, para um total de 14 na época pelo seu clube. Bruno Fernandes e Diogo Jota até marcaram mais do que Gonçalo Ramos no total da temporada (ambos somam 15 golos), mas não ultrapassaram ainda a dezena na Premier League.

Apenas quatro jogadores repetem a presença no “top 10 lusitano” por esta altura da época, por comparação com a temporada passada: Rafael Leão, João Félix, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. De fora ficam em 2023/24 nomes como os de Beto (que trocou Itália por Inglaterra), Daniel Podence (que rumou à Grécia), Nuno Tavares (antes no Marselha, agora no Nottingham Forest), Rony Lopes (esta época no SC Braga), Ruben Neves (que agora está no Al Hilal, da Arábia Saudita) e André Silva (trocou o Leipzig pela Real Sociedad).

Em sentido contrário, chegam à lista Gonçalo Ramos (que antes estava no Benfica), Diogo Jota (menos condicionado por lesões no Liverpool do que na temporada passada), Vitinha (que ganha cada vez maior protagonismo no PSG), outro Vitinha (o ex-SC Braga marcou três golos pelo Marselha – os dois primeiros, nas duas primeiras jornadas da Ligue 1, marcaram o início da contagem para os portugueses – e outro pelo Génova, para onde se transferiu na janela de Inverno), Dany Mota (Monza) e João Palhinha (Fulham).

Com 107 golos apontados até ao final de Abril, o contingente português nas cinco principais ligas europeias já não tem muito tempo para evitar o pior registo lusitano das últimas épocas no que respeita à finalização. E os números têm vindo sempre a descer: foram 175 golos em 2020/21, 163 em 2021/22, 139 na temporada passada.