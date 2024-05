Autocarro despista-se e atinge mortalmente homem que circulava num passeio em Braga

Vítima mortal era funcionário municipal do sector do turismo. O motorista ficou ferido sem gravidade e está a receber apoio psicológico por parte do INEM.

Um autocarro "desgovernado" dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) despistou-se esta sexta-feira na Avenida Central, atingindo mortalmente um homem, de 64 anos, que circulava no passeio, indicaram à agência Lusa várias fontes de Protecção Civil.

De acordo com as fontes, o autocarro que circulava na Avenida Central embateu em dois automóveis, derrubou um poste de electricidade e acabou por se imobilizar no passeio, colhendo mortalmente um peão, cerca das 11h25.

Além da vítima mortal, funcionário municipal do sector do turismo, há ainda o registo de um ferido ligeiro, adiantou o Comando Sub-Regional do Cávado.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga, Nuno Osório, o ferido ligeiro é o motorista, que também está a receber apoio psicológico por parte do INEM.

No local estão os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Serviços Municipais da Protecção Civil de Braga e o vereador com o pelouro da Protecção Civil de Braga.