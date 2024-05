Futsal: Sporting cai frente ao Barcelona e perde lugar na final da Champions

O Sporting perdeu esta sexta-feira frente ao Barcelona (5-4) na meia-final da Liga dos Campeões de futsal, falhando o acesso à final da prova, que será disputada pelos catalães e pelos também espanhóis do Palma, que bateram o Benfica nos penáltis.

O Sporting apresentou-se com máxima intensidade, cometendo duas faltas por Tomás Paçó (que viu amarelo) em apenas 40 segundos, para marcar num lançamento lateral de Alex Merlim para Paçó rematar de primeira, sem deixar a bola tocar o solo.

Com um minuto decorrido, os "leões" - campeões em 2018/19 e 2020/21 - colocavam-se em vantagem, que duas intervenções de Henrique Rafagnin conservavam.

Na outra baliza, Dídac Plana evitava que o Sporting voltasse a marcar, travando os remates de Diogo Santos e Pany Varela, permitindo que o Barcelona chegasse ao empate num autogolo de Rafa Félix, em lance de pura infelicidade, na sequência de um lançamento lateral de Touré, a provocar o desvio que traiu o guarda-redes leonino.

A igualdade durou apenas alguns segundos, com o Sporting a ser batido pela entrada de Adolfo ao segundo poste, na sequência de um canto.

A resposta do vice-campeão europeu surgiu num remate à barra, de Alex Merlim, mas o acumular de faltas ameaçava seriamente a formação portuguesa. A sexta falta, a cinco minutos do intervalo, abria caminho para novo golo dos espanhóis, num livre de 10 metros que Catela atirou ao poste.

O Sporting respirava fundo, aproveitando para dar a volta ao marcador. Primeiro num contra-ataque finalizado por Zicky Té (16'), que conquistou um penálti convertido, na recarga, por Hugo Neves (17').

O Barcelona atingiu o limite de faltas, mas ainda foi a tempo de levar a segunda meia-final do dia (depois da eliminação do Benfica) para intervalo com um empate (3-3) no marcador, com golo de Antonio Pérez (18').

Catela fez a assistência e redimiu-se do livre de 10 metros falhado no primeiro período com um golo (4-3) no primeiro minuto da segunda metade. Vantagem anulada por Tatinho (24') em canto marcado por Merlim.

Barcelona e Sporting proporcionavam um espectáculo digno de uma autêntica final, de imprevisibilidade que Matheus ajudou a decifrar com o quinto golo a 9 minutos do final.

Taynan ainda atirou ao poste (35'), mas o Barcelona estava mais consistente e acabou mesmo por garantir o apuramento, deixando a discussão do terceiro e quarto lugares para Benfica e Sporting.