Sporting falha terceira Champions nos penáltis

Igualdade a um golo no final do tempo regulamentar e do prolongamento levou decisão até ao limite, com Pany Varela a falhar e Rivillos a ditar a sentença.

O Sporting falhou, este domingo, em Palma de Maiorca, no sortilégio dos penáltis, por 5-3, a conquista do terceiro título de campeão europeu de futsal, tendo perdido com os anfitriões Palma Futsal, estreantes na Champions, após uma igualdade (1-1) no tempo regulamentar e no prolongamento, naquela que foi a sexta final disputada nas últimas sete edições (sétima em dez).

Depois de ter chegado ao intervalo em desvantagem, fruto do golo de Mario Rivillos (14'), o Sporting precisava de impor-se na segunda metade, sabendo que nas quatro finais disputadas contra equipas espanholas somara apenas um êxito, frente ao FC Barcelona, em 2020/21.

Na primeira parte, Guitta e Luan Muller brilharam nas respectivas balizas, com o brasileiro naturalizado arménio do Palma Futsal a defender e a ser fundamental no golo (furou a defesa e a bola sobrou para Rivillos), enquanto Guitta foi impedindo que os maiorquinos conseguissem um início de sonho no apinhado Velòdrom Illes Baleares.

A segunda metade começou com o Sporting a tentar dar a volta, mas com os "leões" a esbarrarem nos postes da baliza, que devolveram os remates de Diego Cavinato (22') e Pauleta (25'), sempre com Luan e Guitta como protagonistas.

Com o tempo a esgotar-se, o Sporting conseguiu empatar por Zicky (33') de calcanhar, num canto de Merlim, com assistência de Cavinato. Estava quebrada a resistência do Palma. O Sporting precisou apenas de dois minutos para voltar a marcar, por Anton Sokolov. Mas o golo foi anulado por falta do russo, que, na rotação, puxou a camisola do adversário num lance em que ambos se agarraram.

O Sporting continuou a pressionar e, numa saída da baliza de Guitta, a tentar o golo, os espanhóis estiveram perto de marcar nas redes desertas, com Chaguinha a acertar no poste. Respondeu o Sporting com o terceiro remate ao poste, de Alex Merlim, no minuto seguinte.

Porém, o jogo foi mesmo para prolongamento... e para os penáltis, onde a tensão foi enorme, motivando a expulsão de Hugo Neves e Carlos Barrón.

Os "leões", campeões em 2018/19 e 2020/21, voltaram a perder na final, depois de terem afastado nas meias-finais os belgas do Anderlecht, por 7-1, fase em que os espanhóis do Palma Futsal bateram o Benfica, por 4-3, e conseguiram o primeiro título da história do clube.

Benfica no pódio

Antes da final, o Benfica venceu os belgas do Anderlecht, por 4-3, no jogo de atribuição do terceiro lugar, conquistando um lugar no pódio​.

Chishkala (6, 24'), Diego Nunes (27') e Arthur (30') apontaram os golos do Benfica, tendo Gréllo (17', 39') e Diego Roncaglio (33') marcado pelos belgas.

Campeão europeu em 2019/10, o Benfica assegurou a terceira medalha de bronze, a segunda consecutiva (2015/16 e 2021/22), além de ter sido finalista em 2003/04.